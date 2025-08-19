UFFICIALE - Napoli-Cagliari, curve già terminate: restano solo gli altri settori

Ultime calcio Napoli - Pronti, via e le curve dello stadio Maradona sono già sold out. E' stato un vero e proprio assalto al biglietto in vista di Napoli-Cagliari, la gara d'esordio in casa la squadra di Conte.

Napoli-Cagliari, curve già esaurite

La vendita è stata aperta alle ore 12 e, in pochissimi minuti, i tagliandi per le curve risultano terminati. La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. La Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.