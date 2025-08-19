RAI - Sostituto Lukaku, il Napoli ha scelto Højlund! L'attaccante avanza però una richiesta

Calcio Mercato  
RAI - Sostituto Lukaku, il Napoli ha scelto Højlund! L'attaccante avanza però una richiesta

Calciomercato Napoli, novità importanti per il sostituto di Lukaku

Ultimissime calciomercato Napoli, dopo la possibile svolta per Juanlu Sanchez arrivano importanti novità da Ciro Venerato della RAI anche sul fronte sostituto Lukaku

C’è un nome in pole, infatti, per prendere il posto del centravanti belga che rimarrà ai box almeno per 3 mesi ma col forte rischio che lo stop sia anche più lungo ed è quello di Rasmus Højlund.

Sostituto Lukaku, priorità a Højlund: gli aggiornamenti 

Proseguono contatti tra Manchester United e Napoli per il danese Højlund. Prestito oneroso da cinque milioni con diritto fissato a 40 senza obbligo condizionato. Da queste premesse parte il Napoli. 

I Red Devils possibilisti su formula e cifra (da discutere cifre esatte del prestito e rate successive al possibile riscatto) ma il vero dominus della trattativa resta il calciatore che gradirebbe maggiori garanzie per la stagione successiva

Si sta lavorando con gli agenti proprio per sbrogliare questa matassa. Ma il Napoli dopo il no per Zirkzee ha scelto Højlund come prima opzione. È l'unico che può arrivare non a titolo definitivo e non ha problemi di lista. 

Il Milan stando a quanto trapela sarebbe tornato su Vlahovic viste le perplessità di Højlund. Siamo alle indiscrezioni che ci arrivano da addetti ai lavori ma lo juventino è il preferito di Max Allegri

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top