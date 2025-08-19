RAI - Sostituto Lukaku, il Napoli ha scelto Højlund! L'attaccante avanza però una richiesta

Ultimissime calciomercato Napoli, dopo la possibile svolta per Juanlu Sanchez arrivano importanti novità da Ciro Venerato della RAI anche sul fronte sostituto Lukaku.

C’è un nome in pole, infatti, per prendere il posto del centravanti belga che rimarrà ai box almeno per 3 mesi ma col forte rischio che lo stop sia anche più lungo ed è quello di Rasmus Højlund.

Proseguono contatti tra Manchester United e Napoli per il danese Højlund. Prestito oneroso da cinque milioni con diritto fissato a 40 senza obbligo condizionato. Da queste premesse parte il Napoli.

I Red Devils possibilisti su formula e cifra (da discutere cifre esatte del prestito e rate successive al possibile riscatto) ma il vero dominus della trattativa resta il calciatore che gradirebbe maggiori garanzie per la stagione successiva.

Si sta lavorando con gli agenti proprio per sbrogliare questa matassa. Ma il Napoli dopo il no per Zirkzee ha scelto Højlund come prima opzione. È l'unico che può arrivare non a titolo definitivo e non ha problemi di lista.

Il Milan stando a quanto trapela sarebbe tornato su Vlahovic viste le perplessità di Højlund. Siamo alle indiscrezioni che ci arrivano da addetti ai lavori ma lo juventino è il preferito di Max Allegri.