Sostituto Lukaku, Chiariello si sbilancia: "È lui il mio sogno, occasione imperdibile"

Calcio Mercato  
Ultimissime calciomercato Napoli, cercasi il sostituto di Romelu Lukaku dopo l’imprevisto che ha riguardato il centravanti belga e che lo terrà ai box almeno tre mesi

Su questo si è pronunciato Umberto Chiariello via X sbilanciandosi in particolare su un nome:

“Se devo proprio esprimere un parere, visto che in tanti me lo chiedete, il mio sogno inarrivabile sin dall’anno scorso è Zirkzee, per come fa girare la squadra, difende palla, si muove e manda in porta i compagni di centrocampo, considerando i centrocampisti letali che il Napoli ha.

Ma ho sempre avuto un debole, dai tempi dell’Atalanta, anche per il danese Højlund, che ha fisicità e velocità impressionanti e margini di crescita altissimi.

Oltretutto conosce il campionato italiano ed è un under, essendo nato nel 2003.

Quindi non crea problemi alla lista Serie A e non costringe al taglio Lukaku, che invece nella prima lista Champions verrebbe escluso fino a gennaio a favore del danese che per la UEFA non è under. Quindi anche funzionale alle liste. E può giocare anche largo in fascia.

Prestito con diritto di riscatto poi è un’occasione irripetibile. Non so cosa ne pensino Conte e Manna, ma mi auguro di vederlo in maglia azzurra.

È solo un desiderio e una preferenza, non tengo barbieri e frato-cugini che mi informano. Rivolgersi altrove, please”.

