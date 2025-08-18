CorSport - Il Napoli vuole ripetersi come miglior difesa: è stata la base dell'impresa appena compiuta

ConteConte

Il Napoli vuole continuare a mantenere un livello alto in difesa e occhio a quello che scrive il Corriere dello Sport

Il Napoli vuole continuare a mantenere un livello alto in difesa e occhio a quello che scrive il Corriere dello Sport:

La miglior difesa d'Europa dell'ultima stagione è chiamata a ripetersi. Sa che non sarà facile ma ci proverà con un paio di alleati in più e la solita guida, Antonio Conte, per cui gli scudetti passano dai gol subiti. Se pochi, la vetta è sempre più vicina. Sono stati 27 quelli dell'ultimo campionato, uno dei segreti alla base dell'impresa - come viene definita dall'allenatore del Napoli - che ha permesso agli azzurri di conquistare lo scudetto al primo anno di nuovo corso. Ora, sabato, si ripartirà dal Mapei Stadium con certezze rinnovate e qualche novità che potrà solo portare benefici, almeno nelle idee e nelle intenzioni del club.  

