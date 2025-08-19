Tuttosport - Fiorentina e Roma si sfidano per Piccoli: la richiesta del Cagliari
Piccoli
Fiorentina e Roma sono alla ricerca di un nuovo attaccante e tra i nomi che sono in cima alla lista c'è proprio quello di Roberto Piccoli del Cagliari che però il club sardo valuta 25 milioni di euro e non sembra essere intenzionato a lasciare andare in questa finestra di mercato. Lo riporta Tuttosport
