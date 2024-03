Repubblica - Acerbi-Jesus, nel referto di La Penna c'è tutto: la Procura FIGC apre l'inchiesta e sentirà Juan

Ultime notizie Serie A - L'arbitro Federico La Penna ha scritto tutto, dello sfogo di Juan Jesus dopo l'insulto razzista di Acerbi e adesso passa tutto in mano alla Procura FIGC. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Poco cambia che il direttore di gara non abbia preso dei provvedimenti immediati, visto che nel suo referto ufficiale c’è una dettagliata ricostruzione dell’accaduto. Per questo è scontata l’apertura di una inchiesta da parte della Procura della Figc, dal cui esito dipenderanno pure in seguito le decisioni del giudice sportivo. In caso di colpevolezza e condanna la squalifica è regolamento alla mano pesantissima: dalle dieci giornate in su.

Acerbi intanto è stato immediatamente escluso dalle convocazioni della Nazionale italiana dopo un confronto con Luciano Spalletti, anche se l’Inter è rimasta piuttosto vaga (“Chiariremo i fatti con il nostro giocatore...”) nel suo comunicato ufficiale. Muto invece Juan Jesus, che sarà certamente ascoltato in tempi molto stretti dagli 007 federali. Al suo fianco il Napoli si è schierato poastando un video sui social, in cui Osimhen, Olivera, Cajuste, Traorè, Meret, Lindstrom, Natan e Lobotka — nelle rispettive lingue — hanno lanciato un messaggio forte contro le discriminazioni.

Il brasiliano ieri ha staccato il telefono e nemmeno Spalletti ( che lo aveva avuto con sé alla Roma e poi lo ha portato in azzurro) è riuscito a raggiungerlo. Dovrà farlo la procura federale, al più presto".