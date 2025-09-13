Conte ha preso una decisione di Anguissa in vista di Fiorentina-Napoli

Ultime notizie Napoli. In vista della partita di stasera tra Fiorentina e Napoli, oggi il quotidiano La Repubblica anticipa le scelte di formazione di Antonio Conte che dovrà gestire le energie dei calciatori rientrati dalla Nazionale.

Tra questi c'è Frank Zambo Anguissa, che in settimana ha giocato ben due partite con la maglia del Camerun. La Repubblica però non ha dubbi nel confermare l'inamovibilità a centrocampo di Anguissa, che sarà certamente riconfermato nel 4-1-4-1 di Conte contro la Fiorentina.