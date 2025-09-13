Fiorentina-Napoli, Conte schiera una coppia difensiva del tutto inedita!

Ultime notizie Napoli. In vista della partita di stasera tra Fiorentina e Napoli, oggi il quotidiano La Repubblica anticipa le scelte di formazione di Antonio Conte, che innanzitutto deve rimpiazzare il posto lasciato vuoto in difesa da Amir Rrahmani, infortunato.

Il quotidiano ha pochi dubbi a tal proposito: la coppia difensiva del Napoli sarà formata da Sam Beukema e Alessandro Buongiorno. Saranno loro due i difensori centrali del Napoli, con Buongiorno che non gioca titolare dal 27 aprile scorso, quando si infortunò contro il Torino. Una coppia difensiva del tutto inedita dunque.