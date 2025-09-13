Sentite Sacchi: "Man City ha grandissimi campioni, ma il Napoli non è da meno come individualità"

Napoli - Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della prima sfida di Champions che vedrà il Napoli impegnato in casa del Manchester City:

“Per il Napoli sarà un banco di prova importante, perché in casa del City potrà misurare il livello di esperienza e di qualità. Io credo che, della Serie A, sia la squadra migliore: costruita bene e allenata con saggezza da Conte. Tuttavia, un conto è giocare in campionato e un conto è affrontare impegni di Champions.

City ancora troppo in alto per il Napoli? Non conosco bene lo stato di forma degli inglesi, che hanno grandissimi campioni. Però credo che il Napoli, quanto a individualità, non sia da meno. Conte pretende che i suoi ragazzi giochino “da squadra”, e questo aspetto sarà fondamentale in una serata come quella di Manchester. Se vuoi uscire con un buon risultato da quell’inferno, devi essere assolutamente perfetto nell’applicazione degli schemi”.