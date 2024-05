Mediaset - Conte si avvicina al Napoli: domani giornata chiave per la fumata bianca

Aurelio De Laurentiis ha deciso di provare l'affondo decisivo per centrare l'obiettivo, vale a dire trovare l'accordo con Antonio Conte, da sempre il prescelto per la rinascita degli azzurri.

Conte vicino al Napoli?

Come riporta Sport Mediaset, gli altri candidati sondati, da Pioli a Gasperini, per ragioni varie sono sempre state considerati il Piano B, da perseguire solo in caso fosse definitivamente sfumata la possibilità di ingaggiare l'ex tecnico di Juve e Inter. Ma in realtà i contatti mai interrotti hanno permesso al numero uno del Napoli di mantenere aperto il dialogo. E quella di oggi è stata una giornata che ha dato segnali importanti, facendo crescere un cauto ottimismo. Lo riporta Sportmediaset. Conte avrebbe infatti fatto qualche passo importante verso il club dal punto di vista economico e quella di sabato si preannuncia come la giornata chiave, quella del dentro o fuori. De Laurentiis è convinto di poter strappare il sì del tecnico prescelto.