Calciomercato Napoli, sorpresa Conte: la decisione su Lindstrom, Cajuste e Caprile

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino parla del futuro di Lindstrom che sarà valutato in ritiro da Conte ma anche delle conferme di Cajuste e Caprile:

"Non ha fretta il tecnico del Napoli a cedere Lindstrom: anzi da parte del leccese c'è grande interesse a vederlo in azione in ritiro. E lo stesso vale per Cajuste: Dimaro sarà un grande esame di riparazione prima che venga fatta la lista degli addii vera e propria. Torna Caprile: difficilmente verrà girato in prestito per un'altra stagione".