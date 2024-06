Ultime calcio - Hirving Lozano salterà la Coppa America. Il CT del Messico, Jaime Lozano, ha escluso l’ex attaccante del Napoli dall’elenco dei convocati. Il Chucky ha accettato e compreso:

"Adoro giocare in nazionale, era un sogno da bambino e mi piacerebbe poter tornarci presto. Per noi non è un bel momento ma è anche normale, succede a tutte le squadre quando parte un nuovo ciclo". Lozano ha nel mirino i Mondiali 2026.