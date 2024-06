Intervistato a Repubblica arrivano le parole di Ruud Krol:

«Lo dico: il Napoli tricolore di Spalletti sembrava una squadra olandese e sono curioso di vedere se Luciano riuscirà a ripetersi in Nazionale, con meno tempo a disposizione per lavorare. La sua idea di calcio è quella giusta, però. L’Italia può essere la sorpresa e difendere il suo titolo europeo. Il blocco Inter è in gran forma, occhio ai giovani di Atalanta e Bologna».