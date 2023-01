Sky - Kvaratskhelia in dubbio per Salernitana-Napoli! Domani provino decisivo: pronte due alternative

Notizie Napoli calcio - Khvicha Kvaratskhelia resta in dubbio per Salernitana-Napoli, match in programma sabato alle 18 allo stadio Arechi. Oggi l'attaccante georgiano non si è allenato in via precuazionale e le sue condizioni dovranno essere monitorate nelle prossime ore.

Salernitana-Napoli, aggiornamenti infortunio Kvaratskhelia

Gli ultimi aggiornamenti su Kvaratskhelia arrivano da Sky Sport: domani provino decisivo per l'esterno partenopeo per capire se potrà esserci contro la Salernitana. In caso di forfait, Spalletti dovrà decidere se puntare su Elmas o su Raspadori al posto del georgiano.