Everton forte su Grealish, Romano: "Trattativa in corso con il City, il calciatore ha aperto al trasferimento"

Calcio Mercato  
Jack Grealish è uno degli obiettivi del Napoli in attacco, ma gli azzurri devono fare i conti con la concorrenza dell'Everton per il giocatore del Manchester City. 

Ecco quanto scritto da Fabrizio Romano su X pochi minuti fa:

"L'Everton continua ad avanzare nelle trattative per Jack Grealish, obiettivo prioritario. Il giocatore ha aperto le porte al trasferimento e le trattative sono in corso. Everton e Manchester City discutono i termini dell'accordo di prestito, come riportato da Paul Joyce del The Times".

