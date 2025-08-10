Everton forte su Grealish, Romano: "Trattativa in corso con il City, il calciatore ha aperto al trasferimento"

Jack Grealish è uno degli obiettivi del Napoli in attacco, ma gli azzurri devono fare i conti con la concorrenza dell'Everton per il giocatore del Manchester City.

Ecco quanto scritto da Fabrizio Romano su X pochi minuti fa:

"L'Everton continua ad avanzare nelle trattative per Jack Grealish, obiettivo prioritario. Il giocatore ha aperto le porte al trasferimento e le trattative sono in corso. Everton e Manchester City discutono i termini dell'accordo di prestito, come riportato da Paul Joyce del The Times".