Da Bologna: "Si attende solo l'ufficialità: preso Zanoli dal Napoli", le cifre

Calcio Mercato  
Da Bologna: Si attende solo l'ufficialità: preso Zanoli dal Napoli, le cifre

Calciomercato SSC Napoli, si attende solo l'ufficialità: Zanoli va al Bologna, le cifre

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione di Bologna oggi in edicola di Repubblica racconta l'ormai imminente arrivo dagli azzurri di Alessandro Zanoli:

"Ora però è il mercato a dover fornire le ultime risposte al tecnico. Preso Zanoli (in attesa solo dell’ufficialità) restano tre pedine in ogni reparto per completare lo scacchiere. In difesa si tenterà l’ultimo assalto a Heggem".

E l'edizione oggi in edicola de Il Mattino ne svela le cifre:

"Intanto va al Bologna Zanoli: prestito a 1 milione con riscatto fissato a 5 milioni".

Napoli, Zanoli in ritiro
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top