Da Bologna: "Si attende solo l'ufficialità: preso Zanoli dal Napoli", le cifre

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione di Bologna oggi in edicola di Repubblica racconta l'ormai imminente arrivo dagli azzurri di Alessandro Zanoli:
"Ora però è il mercato a dover fornire le ultime risposte al tecnico. Preso Zanoli (in attesa solo dell’ufficialità) restano tre pedine in ogni reparto per completare lo scacchiere. In difesa si tenterà l’ultimo assalto a Heggem".
E l'edizione oggi in edicola de Il Mattino ne svela le cifre:
"Intanto va al Bologna Zanoli: prestito a 1 milione con riscatto fissato a 5 milioni".