Napoli-Sorrento TOP & FLOP: Gilmour e Hasa che torelli! Marianucci preciso, Lang troppo...soleggiato

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Sorrento è la sesta uscita ufficiale stagionale della squadra 2025/26 di mister Antonio Conte, la sesta amichevole della nuova stagione che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione delle amichevoli estive del ritiro in Alto Sangro, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Pagelle Napoli-Sorrento: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Sorrento Chi saranno i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

Marianucci - Fa buona guardia su Plescia al 16’ anticipando una delle rare sortite offensive del Sorrento. Piede preciso per l’assist sul 2-0 di McTominay.

Hasa - Per la prima volta da interno, dalla zolla centro-sinistra prova il destro a giro. Prestazione di carattere, è uno dei più in palla nonostante il caldo e viene premiato dal gol.

Gilmour - Ha spazio per giostrare la manovra, per andare in verticale e anche al tiro nel primo tempo, poi pressa in avanti come fa il centrale di centrocampo. Chiama Del Sorbo al miracolo al 37’ con un sinistro all’incrocio. Si muove che è un amore.

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

Lang - Cerca lo spazio sulla sinistra, poi si accentra per l’uno-due con Hasa. Il tiro alla mezz’ora è fuori misura, al 36’ suggerimento nel nulla. Toccato in modo dubbio in area di rigore al 38’, poco dopo cerca il gollonzo d’esterno dalla distanza. Troppo sole lo annebbia al 66’, quando si fa rimontare l’uno contro uno da Shaw.