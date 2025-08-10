Autogol Ausilio: "Un anno per pagare gli stipendi convinsi un giocatore dell’Inter a divorziare con la moglie"

Notizie calcio - Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti, il dirigente nerazzurro, ha svelato anche qual'è stata la sua l’operazione più difficile confermando le gravi difficoltà economiche che attanagliano il club nerazzurro che nonostante ciò continua a tesserare e comprare giocatori a suon di milioni

“Mercato invernale, vendo un giocatore all’estero e respiro: il periodo era durissimo, faticavamo a pagare gli stipendi. Quando stiamo per firmare, mi chiama un notissimo avvocato divorzista: la moglie vuole la separazione e ha chiesto il ritiro del passaporto bloccando la cessione. Li ho chiusi in una stanza finché non hanno sistemato tutto: accordo per il divorzio e cessione del giocatore. Non so se sia stata l’operazione più difficile, ma sicuramente per l’Inter la più importante”.