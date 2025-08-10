Romano-Moretto: "Napoli, nome nuovo se salta Juanlu! Gioca anche lui nel Girona"

Ultime notizie calciomercato Napoli - Matteo Moretto - attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano - fa un nome nuovo come vice-Di Lorenzo:

"Il Napoli è concentrato sulla pista Juanlu anche se nelle ultime ore ha iniziato a perlustrare altre strade: occhio alla situazione di Arnau Martinez, potrebbe essere un nome interessante: ad oggi non c'è una trattativa concreta o di avanzato, ma è un nome che il Napoli ha in mente, qualora non dovesse riuscire a chiudere per Juanlu Sanchez. Arnau Martinez gioca nel Girona".