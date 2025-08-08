Clamoroso: Raspadori-Atletico, accordo raggiunto! Romano: "Offerta ufficiale inviata al Napoli, trattativa in corso"

Calciomercato Napoli - Importanti novità sul futuro di Giacomo Raspadori. Ecco cosa scrive Fabrizio Romano:

"L'Atletico Madrid ha raggiunto un accordo con Giacomo Raspadori sulle condizioni personali e ha inviato un'offerta ufficiale al Napoli! La proposta è ora in fase di discussione tra i club; la decisione spetta al Napoli, visto che Raspadori potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell'Atletico".

Anche il giornalista Matteo Moretto si aggiunge al coro:

L'Atletico Madrid e il Napoli stanno facendo progressi nelle trattative per Giacomo Raspadori. Il club biancorosso ha deciso di andare avanti con il contratto dell'attaccante italiano e nelle prossime ore cercherà di capire se la cifra finale e la formula della transazione soddisfano tutte le parti. Raspadori ha già detto sì all'Atleti.