Gol Di Lorenzo: il capitano svetta di testa su assist di De Bruyne in Napoli-Girona | VIDEO

Gol Di Lorenzo, il colpo di testa vincente su assist di De Bruyne in Napoli-Girona 3-2: il video
Highlights Napoli-Girona 3-2 - Nel corso della seconda amichevole internazionale degli azzurri, è arrivato il gol di testa di Giovanni Di Lorenzo, in anticipo sul primo palo sul calcio d'angolo e l'assist di Kevin De Bruyne. Il capitano ha aperto le marcature contro gli spagnoli.
Ecco il video!
