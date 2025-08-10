Ansia Pietro Lo Monaco, grave incidente stradale: le condizioni dall'ospedale

Brutte notizie quelle che arrivano per il mondo del calcio italiano, perché in queste ore arrivano conferme su quello che è accaduto al noto dirigente Pietro Lo Monaco che è stato vittima di un grave incidente stradale e ora è ricoverato in ospedale nei pressi di Palermo.

Condizioni Lo Monaco: incidente stradale

Ultime notizie - Ansia per lo storico dirigente del calcio italiano Pietro Lo Monacoche è stato vittima di un grave incidente stradale. L’ex ds del Catania è ricoverato ora in ospedale. Nella mattina di oggi, 10 agosto, Pietro Lo Monaco è stato coinvolto in un incidente stradale nella zona di Palermo. Come riportato da Vivi Enna, attualmente l’ex direttore sportivo di Catania e Genoa tra le tante è ricoverato in ospedale.

Lo Monaco ha riportato diverse lesioni dopo aver perso il controllo della sua auto. Le cause sono ancora da accertare. Lo storico dirigente è una figura di spicco nel calcio italiano e, in questo periodo, sta lavorando con l’Enna Calcio in vista del prossimo campionato di Serie D.