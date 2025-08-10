Musah-Napoli, Il Mattino: l'ostacolo si chiama Nottingham Forest, ecco le offerte di azzurri e inglesi al Milan

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela le difficoltà per arrivare a Musah, complice la concorrenza del Nottingham Forest:

"Il Nottingham Forrest (l'unico club in Europa ad aver vinto più coppe dei campioni che campionati nazionali) dopo il blitz per Ndoye prepara quello per Musah del Milan: sarebbero disposti a portare un assegno da 30 milioni. Il Napoli, che pure in questo week end ha avuto altri contatti con i rossoneri, non intende alzare la propria offerta, inferiore ai 20 milioni. Ovviamente, c'è il solito Miretti che pure non dispiace a Conte: ma con la Juventus non è semplice trattare, infatti balla una bella differenza tra domanda e offerta. Non facile da colmare in queste ore calde di Ferragosto".