Musah-Napoli, Il Mattino: l'ostacolo si chiama Nottingham Forest, ecco le offerte di azzurri e inglesi al Milan

Calcio Mercato  
Musah-Napoli, Il Mattino: l'ostacolo si chiama Nottingham Forest, ecco le offerte di azzurri e inglesi al Milan

Calciomercato Napoli, Musah piace ma gli azzurri offrono meno di 20 milioni al Milan: c'è la concorrenza del Nottingham Forest

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela le difficoltà per arrivare a Musah, complice la concorrenza del Nottingham Forest:

"Il Nottingham Forrest (l'unico club in Europa ad aver vinto più coppe dei campioni che campionati nazionali) dopo il blitz per Ndoye prepara quello per Musah del Milan: sarebbero disposti a portare un assegno da 30 milioni. Il Napoli, che pure in questo week end ha avuto altri contatti con i rossoneri, non intende alzare la propria offerta, inferiore ai 20 milioni. Ovviamente, c'è il solito Miretti che pure non dispiace a Conte: ma con la Juventus non è semplice trattare, infatti balla una bella differenza tra domanda e offerta. Non facile da colmare in queste ore calde di Ferragosto".

 Musah e McTominay
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top