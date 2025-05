Genoa, il report della seduta: tre giocatori recuperati e in gruppo in vista del Napoli

Ultime calcio Napoli - Le ultime in casa Genoa, in vista della sfida di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, arrivano direttamente dal sito ufficiale del club con il report dell'ultimo allenamento:

"La giornata ventosa porta notizie positive. Cuenca, Ekuban e Onana si sono riaffacciati in gruppo, assottigliando la lista degli indisponibili per il finale. De Winter e compagni hanno effettuato, sotto gli input dei preparatori, la prima mezzora per l’attivazione in palestra: circuiti personalizzati con focus su forza e potenziamento. Un lavoro a secco ha preceduto quindi la fase tecnico-tattica, sulla porzione di terreno prospiciente Villa Rostan. Il programma è virato ancora su una serie di addestramenti tecnici e altri di interesse tattico. Partitelle a campo ridotto hanno guarnito la parte conclusiva, prima del pranzo in club-house, i controlli podologici e il taglio, facoltativo. di barbe e capelli. Venerdì in calendario un altro allenamento".