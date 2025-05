Conte estasiato dalla passione dei napoletani: ecco come sta vivendo queste ore a Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta come Conte sta vivendo queste ore:

"Da ieri pomeriggio, con la squadra che ha ripreso già la preparazione, si è ulteriormente rafforzato il controllo all'esterno del centro tecnico. D'altronde, quello a Castel Volturno è uno dei posti dove Conte, Oriali e molti azzurri si concedono per selfie e foto, dedicando molto tempo al termine dell'allenamento. La verità è che Conte è estasiato da questa passione azzurra: anche nel centro della città, dove abita, spesso si ferma a salutare i tifosi. Non negandosi mai. Una festa-bis, a distanza di due anni. La più inattesa, per questo la più bella".