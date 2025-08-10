Probabili formazioni Napoli Sorrento: le scelte di Antonio Conte e...Mirko Conte

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Da Castel di Sangro dell'amichevole Napoli-Sorrento. Dopo dodici giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, ci sarà la quarta amichevole degli azzurri. Oggi 10 agosto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (calcio d’inizio alle ore 11) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà il Sorrento, che milita nel campionato di Serie C.

Probabili formazioni Napoli Sorrento: le scelte di Conte

È difficile abbozzare delle vere e proprie probabili formazioni per Napoli-Sorrento, al netto delle assenze per infortuni e problemini fisici.

QUI NAPOLI - Verrà dato spazio a chi non ha giocato - o giocato poco - contro il Girona: in porta si alterneranno Contini e Ferrante, in difesa spazio a Mazzocchi, Beukema, Marianucci e Spinazzola, in mezzo al campo McTominay, Gilmour, Coli Saco, in attacco linea formata da Vergara, Lucca, Lang. Spazio poi nella ripresa per i restanti calciatori che necessiteranno di mettere ancora minuti nelle gambe. Da valutare Buongiorno, che sta proseguendo il suo lavoro di riatletizzazione, ed i possibili giocatori in uscita come Zanoli ed Ambrosino.

QUI SORRENTO - Una vetrina ma non solo: per il Sorrento l’amichevole contro il Napoli rappresenta l’ultimo test prima del derby di Coppa Italia all’Arechi contro la Salernitana (domenica 17, ore 21, porte chiuse). Quindi, è il momento di iniziare a serrare le fila in vista dell’esordio ufficiale. Dal mercato sono attesi ancora due mancini, dopo la cessione di Panico, ed un attaccante mentre non sono stati convocati per il match contro gli azzurri Scala, Vitiello, Palella e Kone che sono in odore di cessione. In attesa di recuperare Bolsius, mister Conte dal primo giorno di ritiro ha lavorato sul modulo 3-5-2 e con ogni probabilità contro gli azzurri alternerà due formazioni (25 i convocati con quattro portieri).

“Siamo carichi e motivati in vista di questo avvio di stagione - ha detto il portiere Del Sorbo -. Ad Agerola nel corso del ritiro si è formato davvero un ottimo gruppo. Ci apprestiamo con piacere a vivere questa sfida con il Napoli che potrà darci tanto in termini di crescita sia fisica che mentale in vista degli ormai imminenti impegni di Coppa e campionato”.