Gazzetta - Raspadori lascia il Napoli, sarà il tempo a dire se la sua cessione è stata una scelta saggia

Rassegna Stampa  
RaspadoriRaspadori

Calciomercato Napoli, l'analisi de La Gazzetta dello Sport sulla cessione di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per 26 milioni (bonus compresi) e l'ex Sassuolo è già pronto a viaggiare direzione Madrid. 

Di seguito il commento de La Gazzetta dello Sportsull'addio di Raspadori al Napoli:

"La trattativa è stata fin troppo rapida: Atletico e Napoli hanno raggiunto un accordo sulla base di 22 milioni più bonus, per un affare complessivo da circa 26 milioni di euro. Ieri sera è partito lo scambio dei documenti, oggi Jack partirà. Il tempo dirà se sia stata una scelta saggia per il Napoli".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top