Gazzetta - Raspadori lascia il Napoli, sarà il tempo a dire se la sua cessione è stata una scelta saggia

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per 26 milioni (bonus compresi) e l'ex Sassuolo è già pronto a viaggiare direzione Madrid.
Di seguito il commento de La Gazzetta dello Sportsull'addio di Raspadori al Napoli:
"La trattativa è stata fin troppo rapida: Atletico e Napoli hanno raggiunto un accordo sulla base di 22 milioni più bonus, per un affare complessivo da circa 26 milioni di euro. Ieri sera è partito lo scambio dei documenti, oggi Jack partirà. Il tempo dirà se sia stata una scelta saggia per il Napoli".