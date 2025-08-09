Gazzetta - Raspadori lascia il Napoli, sarà il tempo a dire se la sua cessione è stata una scelta saggia

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per 26 milioni (bonus compresi) e l'ex Sassuolo è già pronto a viaggiare direzione Madrid.

Di seguito il commento de La Gazzetta dello Sportsull'addio di Raspadori al Napoli: