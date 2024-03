Atalanta-Fiorentina, caos date: il recupero potrebbe giocarsi anche a campionato finito

Nebbia fitta in merito alla data del recupero di Atalanta-Fiorentina, gara rinviata ieri in seguito al malore che ha colpito il dg viola Joe Barone. Tante le ipotesi al vaglio della Lega, che però per il momento ha le mani legate a causa dei calendari fitti di entrambe le squadre, avversarie anche nelle semifinali di Coppa Italia (3 e 24 aprile) e ancora in cora nelle rispettive coppe europee (11 e 18 aprile, rispettivamente contro Liverpool e Viktoria Plzen).

La partita, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe giocarsi a inizio maggio nel caso in cui entrambe vengano eliminate da Europa e Conference League. Un'altra ipotesi è quella di spostare la finale di Coppa Italia prevista per il 15 maggio, ma difficilmente sarà seguita questa strada. Il 22 maggio se l'Atalanta non arriverà in finale di Europa League. O il 29 maggio se la Fiorentina non raggiungerà la finale di Conference.

L'ipotesi più particolare riguarderebbe però l'eventualità che entrambe arrivino nelle rispettive finali europee, posto che una delle due giocherà certamente la finale di Coppa Italia visto lo scontro diretto in semifinale: se Atalanta e Fiorentina dovessero riuscire a staccare il pass per le finali di Dublino e Atene, il recupero potrebbe slittare a giugno, di fatto a campionato già concluso (ultima giornata il 26 maggio). Un'eventualità comunque complessa, anche perché il 30 maggio partirà il ritiro dell'Italia di Spalletti.