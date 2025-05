De Laurentiis torna dalle Maldive! Finite le vacanze, ecco cosa farà al rientro in Italia

Aurelio De Laurentiis sta tornando in Italia! Il presidente del Napoli ha ormai concluso le sue vacanze alle Maldive e nelle prossime ore rientrerà in Italia: lo riporta oggi il quotidiano Il Mattino, preannunciando i prossimi impegni di ADL in città.

Non appena tornerà in Italia, De Laurentiis ricomincerà il giro dei centri sportivi: il presidente sta ancora cercando un'area dove trasferirsi quando dovrà lasciare Castel Volturno e in pole-position sembra esserci la zona di Qualiano. Non solo: sul banco c'è anche la questione stadio Maradona, con i possibili lavori di ammodernamento, e l'incontro con il Prefetto di Napoli per organizzare la festa scudetto 2025.

Poi De Laurentiis incontrerà anche l'allenatore Antonio Conte, per iniziare a disegnare il futuro del Napoli.