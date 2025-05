Inter, Farris: "Scudetto? Non dipende solo da noi ma vogliamo mettere pressione al Napoli"

Ultima calcio - Massimiliano Farris, vice allenatore dell'Inter che ha sostituito Simone Inzaghi (squalificato), ha rilasciato delle dichiarazioni a SportTV al termine del match vinto contro il Verona:

"La squadra doveva fare una partita seria perché anche se non dipende più da noi dobbiamo mettere pressione al Napoli e poi vedremo alla fine. Quindi noi dobbiamo vincere le partite e vedere cosa faranno gli avversari. L'importante era essere molto concentrati perché soprattutto le partite di fine campionato con squadre come il Verona, che hanno un buon impianto difensivo e si vogliono salvare, possono diventare molto difficili invece la squadra l'ha portata molto bene in porto".

Molto turnover. Come ha visto la squadra?

"Bene, perché quando metti insieme tanti giocatori che hanno giocato poco insieme, non importa essere titolari o meno, magari i centrocampisti hanno giocato meno tra di loro, anche per gli attaccanti, perciò le connessioni sono un pochino più difficili ma la squadra ha interpretato bene. Ha saputo soffrire anche nel momento in cui c'era più da difendere, quindi questo è positivo".

Cosa si aspetta da martedì contro il Barcellona?

"Mi aspetto che la squadra faccia una grande partita. Poi il risultato non lo possiamo sapere, ma sarà sicuramente una partita intensa, bella, direi anche storica perché andiamo a giocarci la possibilità di andare in finale di Champions e sarebbe la seconda volta in tre anni. C'è grande orgoglio per essere arrivati fin qui ma ora dobbiamo provare a dare tutto per provare ad arrivare in finale".