Martorelli: "Lookman non serviva al Napoli. Lucca? Il suo ruolo non è fare il titolare negli azzurri"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giocondo Martorelli, procuratore. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Direttore, Lookman alla fine è rimasto all’Atalanta: come mai l’Inter non è riuscita a prenderlo?

“Le dinamiche di mercato sono infinite, non sappiamo nemmeno se ci abbiano provato davvero. Non c’è nulla di ufficiale: magari l’Atalanta aveva deciso a prescindere di non cederlo. Il tempo ci darà risposte.”

Lookman sarebbe servito più all’Inter o al Napoli?

“Sicuramente all’Inter. Il Napoli ha già giocatori con quelle caratteristiche, tante soluzioni e una rosa quest’anno molto importante in ogni reparto. L’Inter, invece, ha quattro attaccanti con caratteristiche simili e non ha in rosa un profilo come Lookman. Il Napoli ha persino ripreso Elmas, che nell’uno contro uno è molto bravo, senza contare Politano e altri giocatori importanti. L’Inter un calciatore con queste peculiarità non ce l’ha, quindi Lookman sarebbe stato molto più utile a loro.”

Lucca avrebbe dovuto giocarsi il posto con Lukaku: ora, con l’acquisto di Hojlund, se lo aspetta titolare?

“Non credo, perché il ragazzo aveva accettato di fare la riserva e, anche in assenza di Lukaku, il suo ruolo è quello. Lo stesso Conte ha parlato di un calciatore che deve crescere, ritagliarsi spazi e farsi trovare pronto. Ad oggi, Hojlund è il titolare.”

Chi l’ha convinta di più e chi di meno tra le big della Serie A in queste prime due giornate?

“Il Napoli sicuramente mi ha convinto. Anche la Roma mi ha fatto un’ottima impressione: i primi trenta minuti della prima giornata sono stati fondamentali, belli, con una squadra viva e con idee chiare. Poi ha saputo soffrire nel primo tempo contro il Pisa e nel secondo, con l’inserimento di Dybala – un giocatore straordinario – ha dimostrato tutto il suo valore. Credo che la Roma sarà ancora in crescita. Il Napoli, ripeto, non ci sono parole per descrivere quanto sia competitivo e forte. Il Milan, invece, ha già avuto due battute d’arresto molto negative: spero e mi auguro che possa riprendersi, anche perché non avendo le coppe e avendo fatto negli ultimi giorni un mercato interessante, ha le condizioni per farlo.”