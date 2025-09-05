Martorelli: "Lookman non serviva al Napoli. Lucca? Il suo ruolo non è fare il titolare negli azzurri"

Le Interviste  
Martorelli: Lookman non serviva al Napoli. Lucca? Il suo ruolo non è fare il titolare negli azzurri

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giocondo Martorelli, procuratore. Di seguito, un estratto dell’intervista.  
Direttore, Lookman alla fine è rimasto all’Atalanta: come mai l’Inter non è riuscita a prenderlo? 
“Le dinamiche di mercato sono infinite, non sappiamo nemmeno se ci abbiano provato davvero. Non c’è nulla di ufficiale: magari l’Atalanta aveva deciso a prescindere di non cederlo. Il tempo ci darà risposte.” 
Lookman sarebbe servito più all’Inter o al Napoli? 
“Sicuramente all’Inter. Il Napoli ha già giocatori con quelle caratteristiche, tante soluzioni e una rosa quest’anno molto importante in ogni reparto. L’Inter, invece, ha quattro attaccanti con caratteristiche simili e non ha in rosa un profilo come Lookman. Il Napoli ha persino ripreso Elmas, che nell’uno contro uno è molto bravo, senza contare Politano e altri giocatori importanti. L’Inter un calciatore con queste peculiarità non ce l’ha, quindi Lookman sarebbe stato molto più utile a loro.” 
Lucca avrebbe dovuto giocarsi il posto con Lukaku: ora, con l’acquisto di Hojlund, se lo aspetta titolare? 
“Non credo, perché il ragazzo aveva accettato di fare la riserva e, anche in assenza di Lukaku, il suo ruolo è quello. Lo stesso Conte ha parlato di un calciatore che deve crescere, ritagliarsi spazi e farsi trovare pronto. Ad oggi, Hojlund è il titolare.”  
Chi l’ha convinta di più e chi di meno tra le big della Serie A in queste prime due giornate? 
“Il Napoli sicuramente mi ha convinto. Anche la Roma mi ha fatto un’ottima impressione: i primi trenta minuti della prima giornata sono stati fondamentali, belli, con una squadra viva e con idee chiare. Poi ha saputo soffrire nel primo tempo contro il Pisa e nel secondo, con l’inserimento di Dybala – un giocatore straordinario – ha dimostrato tutto il suo valore. Credo che la Roma sarà ancora in crescita. Il Napoli, ripeto, non ci sono parole per descrivere quanto sia competitivo e forte. Il Milan, invece, ha già avuto due battute d’arresto molto negative: spero e mi auguro che possa riprendersi, anche perché non avendo le coppe e avendo fatto negli ultimi giorni un mercato interessante, ha le condizioni per farlo.”  
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
