Ultras Napoli, striscione allo stadio Maradona: è rivolto ai tifosi del Milan | FOTO

Notizie  
Ultras Napoli, striscione allo stadio Maradona: è rivolto ai tifosi del Milan | FOTO

Guarda lo striscione degli ultras Napoli allo stadio Maradona

Striscione allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Pochi minuti fa a Fuorigrotta i gruppi ultras si sono dati appuntamento per lanciare un messaggio alla tifoseria milanese. Lo striscione recita: "Ma quale solidarietà? Milano oggi... sei la vergogna del mondo ultras!", firmato Curva A e Curva B.

Il messaggio sembra rivolto ai tifosi del Milan. La settimana scorsa gli ultras del Bologna avevano boicottato la trasferta di San Siro in solidarietà con la tifoseria organizzata rossonera, soggetta a dura repressione dopo gli scandali e le inchieste degli ultimi tempi. I tifosi napoletani, invece, scelgono di non manifestare solidarietà con gli ultrà milanesi e rispondono così.

Guarda le immagini su CalcioNapoli24.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top