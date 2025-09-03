Ultras Napoli, striscione allo stadio Maradona: è rivolto ai tifosi del Milan | FOTO

Striscione allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Pochi minuti fa a Fuorigrotta i gruppi ultras si sono dati appuntamento per lanciare un messaggio alla tifoseria milanese. Lo striscione recita: "Ma quale solidarietà? Milano oggi... sei la vergogna del mondo ultras!", firmato Curva A e Curva B.

Il messaggio sembra rivolto ai tifosi del Milan. La settimana scorsa gli ultras del Bologna avevano boicottato la trasferta di San Siro in solidarietà con la tifoseria organizzata rossonera, soggetta a dura repressione dopo gli scandali e le inchieste degli ultimi tempi. I tifosi napoletani, invece, scelgono di non manifestare solidarietà con gli ultrà milanesi e rispondono così.

