Comune di Napoli, Cosenza: "Puntiamo sul Maradona con fondi della Regione o privati. De Laurentiis? Lo aiuteremo"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore comunale alle infrastrutture e alla mobilità

"Noi non mettiamo in genere le prime pietre, quelle di solito ce le tirano appresso! Euro 2032? C'è da capire se saranno pronti 5 stadi in Italia, Napoli ci sta lavorando. Si può fare, abbiamo un cronoprogramma che porta a farlo a Napoli poi vedremo. Abbiamo un cronoprogramma sul Maradona, poi se la UEFA ci dà garanzia che uno stadio nuovo è pronto ne saremo felici, ma tocca alla UEFA dirlo, noi andiamo avanti col Maradona. Un nuovo stadio poi non si fa in un anno.

Il terzo anello? Vedere tanti giovani che non possono andare allo stadio per la poca capienza dispiace, perché per 20 anni nessuno ha fatto nulla sul terzo anello e mi viene l'ulcera a pensarlo. 10 mila posti in più servono al Maradona.

Impianto fotovoltaico? Avere quella copertura che ad occhio nudo si vede che e è resistente e non sfruttarne la copertura per un impianto fotovoltaico in 34 anni è anche in questo caso, ben strano. Per cui ci stiamo lavorando anche perché ne gioverebbe non solo il Maradona, ma anche gran parte di Fuorigrotta. Anche il recupero delle acque piovane, c'è tanta acqua che si può utilizzare come sanitari. Lo stadio non è stato concepito con sostenibilità, ma con pochi soldi si può rendere sostenibile.

Ci sono tanti finanziatori privati che vorrebbero partecipare però puntiamo al finanziamento pubblico e siamo sicuri che la Regione ce lo darà e 150 milioni sono più che sufficienti. Esiste il fondo, lo abbiamo già chiesto al presidente De Luca, ma se non dovessimo avere soldi pubblici, vedremo. A giugno il Maradona ha generato con i concerti oltre 3 milioni di euro.

Siamo favorevoli ad un nuovo stadio, anche perché il Maradona poi può diventare un centro eventi ed un centro congressi tra i più belli del mondo. Il Maradona ha mille possibilità di campare, è in perdita l'entrata del Napoli e daremo anche una mano a De Laurentiis se vorrà fare un nuovo stadio. Bisogna essere pragmatici e realistici però se si vuole fare. Ritengo che De Laurentiis sia un genio e lo ameremo per sempre per quanto ha fatto, noi lo aiuteremo con realismo. Il mio pensiero è anche quello del sindaco, non diremmo mai no a qualcuno che vuole investire a Napoli. Maradona è una miniera d'oro".