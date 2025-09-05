Perinetti: "Mi preoccupa l’infortunio di Lukaku, Conte deve inventarsi qualcosa di nuovo! Per lo scudetto dico..."

Ultime notizie SSC Napoli - Giorgio Perinetti, ex dirigente del Napoli, parla a Tuttosport.

A proposito di Conte, che ne pensa del mercato del Napoli?

«Hanno chiuso operazioni intelligenti, tappando tutti i ruoli vacanti. Mi preoccupa l’infortunio di Lukaku: è il polo offensivo degli azzurri. Un profilo fondamentale. Starà ad Antonio inventarsi qualcosa di nuovo per aiutare la squadra a sviluppare il proprio gioco».

Insomma, chi lo vince lo scudetto?

«Continuo a vedere Napoli e Inter davanti a tutte. Poi dopo arriva la Juve e una tra Roma e Milan. Vedremo…».