Monte ingaggi Napoli nell'ultimo decennio: De Laurentiis ha stabilito un record storico con il Conte bis | FOCUS

L’evoluzione del monte ingaggi della SSC Napoli nell’ultimo decennio ha avuto un incremento davvero da capogiro rappresentando una voce di costo importante per il club che ha però sempre saputo far corrispondere un’adeguata sostenibilità con i ricavi di ogni stagione.

Nel 2015-16, la SSC Napoli aveva come monte ingaggi 65,3 milioni lordi. Tale cifra è lievitata costantemente nel corso degli anni: 70 milioni nel 2016-17, 78 milioni nel 2017-18, 86 milioni nel 2018-19, 88 milioni nel 2019-20 e ben 105 milioni nel 2020-21. Successivamente, i mancati ricavi per il Covid, hanno avuto un peso importante sul bilancio del club tanto che il monte ingaggi è stato abbattuto nelle annate 2021-22 (70 milioni) ed addirittura 68 milioni nella stagione successiva che portò il terzo scudetto. Nel 2023-24, l’aumento è stato invece di 3 milioni.

L’arrivo di Conte ha stravolto anche i conti del monte ingaggi lordo del club di De Laurentiis. Lo scorso anno la cifra è stata di 81,9 milioni (13 in più del terzo scudetto). Quest’anno invece si registra il picco massimo con ben 110 milioni. Mai il Napoli aveva pagato nell’era De Laurentiis così tanto per gli stipendi dei calciatori. Un segnale che conferma la crescita del club che ha potuto permettersi questa strategia, impensabile fino a qualche anno fa, grazie a dei ricavi strutturali importanti che hanno permesso al brand del club di consolidarsi rispetto al passato.

