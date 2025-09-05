Javier Zanetti: "Inter? Vedevamo le gare contro il Napoli di Maradona"

Le Interviste  
Javier Zanetti: Inter? Vedevamo le gare contro il Napoli di Maradona

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ai microfoni dei media ufficiali del club nerazzurro ha parlato die sui 30 anni in nerazzurro:

"Ricordo ancora il mio arrivo a Milano: presentazione in Terrazza Martini, c'erano Facchetti, Angelino, Suarez, Bergomi, il presidente Moratti… Ricordo quella prima sensazione nello scoprire il mondo Inter. Mia mamma mi aveva raccontato le grandi finali, quella con l'Independiente per esempio, di cui io sono tifoso in Argentina.

Poi vedevamo le partite contro il Napoli di Maradona… Avere questa opportunità di giocare in un club come l'Inter era bellissimo, eravamo tutti emozionati, mio padre e mia madre per la prima volta presero un aereo con me. C'era grande emozione".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top