Parlato a CN24: "Autogol di Rudi Garcia togliendo la fascia da capitano a De Bruyne, Retegui non è un vero italiano e non dovrebbe andare in Nazionale"

NapoliÂ -Â Manuel ParlatoÂ di Canale 21 Ã¨ intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Rudi Garcia ha tolto la fascia a De Bruyne in Nazionale, ci ha provato anche con Di Lorenzo ai tempi del Napoli. Lâ€™ennesimo autogol che puÃ² penalizzare solo se stesso nei rapporti e per quello che accade dentro uno spogliatoio. Retegui Ã¨ un ottimo giocatore, ma lâ€™abbiamo fatto diventare italiano, io lascerei giocare un vero italiano in Nazionale che Ã¨ rimasto e vuole esplodere e premierei chi resta in Serie A. Retegui ha scelto di andare in Arabia Saudita, al suo posto punterei sui club che lanciano giovani italiani in campo, stesso discorso tra Chiesa e Orsolini".