Alvino a CN24: "Lucca sarà l'alternativa di Hojlund, è arrivato un segnale chiaro. Già con la Fiorentina..."

Carlo Alvino Ã¨ intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:
"Mi auguro che Hojlund possa essere giÃ in una condizione ottimale, bisognerÃ vedere come starÃ nelle partite della Nazionale con la Danimarca per capire se possa giocare giÃ lui titolare contro la Fiorentina. Ad oggi perÃ² mi aspetto ancora in vantaggio Lucca per la prossima partita di campionato. Lucca Ã¨ stato preso dal Napoli per fare lâ€™alternativa a Romelu Lukaku, se acquisti poi un calciatore come Hojlund da 50 milioni di euro vuol dire che Lucca sarÃ alternativa a quel giocatore da 50 milioni di euro. Noa Lang lâ€™ho visto molto bene entrare contro il Cagliari, arriva da un altro paese e deve pagare lo scotto dellâ€™ambientamento, del sistema di vita, del sistema di allenamento ecc. Nella rosa del Napoli uno con quelle caratteristiche non câ€™Ã¨ e sarÃ utilissimo per creare superioritÃ numerica".