Alvino a CN24: "Lucca sarà l'alternativa di Hojlund, è arrivato un segnale chiaro. Già con la Fiorentina..."

Le Interviste  
AlvinoAlvino

Carlo Alvino Ã¨ intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Mi auguro che Hojlund possa essere giÃ  in una condizione ottimale, bisognerÃ  vedere come starÃ  nelle partite della Nazionale con la Danimarca per capire se possa giocare giÃ  lui titolare contro la Fiorentina. Ad oggi perÃ² mi aspetto ancora in vantaggio Lucca per la prossima partita di campionato. Lucca Ã¨ stato preso dal Napoli per fare lâ€™alternativa a Romelu Lukaku, se acquisti poi un calciatore come Hojlund da 50 milioni di euro vuol dire che Lucca sarÃ  alternativa a quel giocatore da 50 milioni di euro. Noa Lang lâ€™ho visto molto bene entrare contro il Cagliari, arriva da un altro paese e deve pagare lo scotto dellâ€™ambientamento, del sistema di vita, del sistema di allenamento ecc. Nella rosa del Napoli uno con quelle caratteristiche non câ€™Ã¨ e sarÃ  utilissimo per creare superioritÃ  numerica".

