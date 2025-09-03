Serie A, programma anticipi e posticipi (e Sky-DAZN) 4a-12a giornata: Napoli-Inter alle 18.00
Serie A, il programma anticipo e posticipi: tutte le partite del Napoli
Ultimissime Serie A, la Lega ha annunciato il programma con date e orari per la dalla 5a alla 12a giornata Serie A con tanto di quadro televisivo con la distribuzione Sky-DAZN.
Serie A, programma anticipi-posticipi dalla 5a alla 12a giornata
4ª giornata Serie A
Venerdì 19 settembre 2025
- 20:45 | Lecce - Cagliari (DAZN)
Sabato 20 settembre 2025
- 15:00 | Bologna - Genoa (DAZN)
- 18:00 | Verona - Juventus (DAZN)
- 20:45 | Udinese - Milan (DAZN/SKY)
Domenica 21 settembre 2025
- 12:30 | Lazio - Roma (DAZN)
- 15:00 | Cremonese - Parma (DAZN)
- 15:00 | Torino - Atalanta (DAZN)
- 18:00 | Fiorentina - Como (DAZN/SKY)
- 20:45 | Inter - Sassuolo (DAZN)
Lunedì 22 settembre 2025
20:45 | Napoli - Pisa (DAZN/SKY)
5ª giornata Serie A
Sabato 27 settembre 2025
- 15:00 | Como - Cremonese (DAZN)
- 18:00 | Juventus - Atalanta (*) (DAZN)
- 20:45 | Cagliari - Inter (DAZN/SKY)
Domenica 28 settembre 2025
- 12:30 | Sassuolo - Udinese (DAZN)
- 15:00 | Pisa - Fiorentina (DAZN)
- 15:00 | Roma - Verona (DAZN)
- 18:00 | Lecce - Bologna (DAZN/SKY)
- 20:45 | Milan - Napoli (*) (DAZN)
Lunedì 29 settembre 2025
- 18:30 | Parma - Torino (DAZN)
- 20:45 | Genoa - Lazio (DAZN/SKY)
6ª giornata Serie A
Venerdì 3 ottobre 2025
- 20:45 | Verona - Sassuolo (DAZN/SKY)
Sabato 4 ottobre 2025
- 15:00 | Lazio - Torino (DAZN)
- 15:00 | Parma - Lecce (DAZN)
- 18:00 | Inter - Cremonese (DAZN)
- 20:45 | Atalanta - Como (DAZN/SKY)
Domenica 5 ottobre 2025
- 12:30 | Udinese - Cagliari (DAZN)
- 15:00 | Bologna - Pisa (DAZN)
- 15:00 | Fiorentina - Roma (DAZN)
- 18:00 | Napoli - Genoa (DAZN/SKY)
- 20:45 | Juventus - Milan (*) (DAZN)
7ª giornata Serie A
Sabato 18 ottobre 2025
- 15:00 | Lecce - Sassuolo (DAZN)
- 15:00 | Pisa - Verona (DAZN)
- 18:00 | Torino - Napoli (DAZN)
- 20:45 | Roma - Inter (*) (DAZN/SKY)
Domenica 19 ottobre 2025
- 12:30 | Como - Juventus (DAZN)
- 15:00 | Cagliari - Bologna (DAZN)
- 15:00 | Genoa - Parma (DAZN)
- 18:00 | Atalanta - Lazio (DAZN/SKY)
- 20:45 | Milan - Fiorentina (DAZN)
Lunedì 20 ottobre 2025
- 20:45 | Cremonese - Udinese (DAZN/SKY)
8ª giornata Serie A
Venerdì 24 ottobre 2025
- 20:45 | Milan - Pisa (DAZN/SKY)
Sabato 25 ottobre 2025
- 15:00 | Parma - Como (DAZN)
- 15:00 | Udinese - Lecce (DAZN)
- 18:00 | Napoli - Inter (*) (DAZN)
- 20:45 | Cremonese - Atalanta (DAZN/SKY)
Domenica 26 ottobre 2025
- 12:30 | Torino - Genoa (DAZN)
- 15:00 | Sassuolo - Roma (DAZN)
- 15:00 | Verona - Cagliari (DAZN)
- 18:00 | Fiorentina - Bologna (DAZN/SKY)
- 20:45 | Lazio - Juventus (*) (DAZN)
9ª giornata Serie A
Martedì 28 ottobre 2025
- 18:30 | Lecce - Napoli (DAZN)
- 20:45 | Atalanta - Milan (DAZN)
Mercoledì 29 ottobre 2025
- 18:30 | Como - Verona (DAZN)
- 18:30 | Juventus - Udinese (DAZN)
- 18:30 | Roma - Parma (DAZN/SKY)
- 20:45 | Bologna - Torino (DAZN)
- 20:45 | Genoa - Cremonese (DAZN)
- 20:45 | Inter - Fiorentina (DAZN/SKY)
Giovedì 30 ottobre 2025
- 18:30 | Cagliari - Sassuolo (DAZN)
- 20:45 | Pisa - Lazio (DAZN/SKY)
10ª giornata Serie A
Sabato 1 novembre 2025
- 15:00 | Udinese - Atalanta (DAZN)
- 18:00 | Napoli - Como (DAZN)
- 20:45 | Cremonese - Juventus (DAZN/SKY)
Domenica 2 novembre 2025
- 12:30 | Verona - Inter (DAZN)
- 15:00 | Fiorentina - Lecce (DAZN)
- 15:00 | Torino - Pisa (DAZN)
- 18:00 | Parma - Bologna (DAZN/SKY)
- 20:45 | Milan - Roma (DAZN)
Lunedì 3 novembre 2025
- 18:30 | Sassuolo - Genoa (DAZN)
- 20:45 | Lazio - Cagliari (DAZN/SKY)
11ª giornata Serie A
Venerdì 7 novembre 2025
- 20:45 | Pisa - Cremonese (DAZN/SKY)
Sabato 8 novembre 2025
- 15:00 | Como - Cagliari (DAZN)
- 15:00 | Lecce - Verona (DAZN)
- 18:00 | Juventus - Torino (*) (DAZN)
- 20:45 | Parma - Milan (DAZN/SKY)
Domenica 9 novembre 2025
- 12:30 | Atalanta - Sassuolo (DAZN)
- 15:00 | Bologna - Napoli (DAZN)
- 15:00 | Genoa - Fiorentina (DAZN)
- 18:00 | Roma - Udinese (DAZN)
- 20:45 | Inter - Lazio (*) (DAZN)
12ª giornata Serie A
Sabato 22 novembre 2025
- 15:00 | Cagliari - Genoa (DAZN)
- 15:00 | Udinese - Bologna (DAZN)
- 18:00 | Fiorentina - Juventus (*) (DAZN)
- 20:45 | Napoli - Atalanta (DAZN/SKY)
Domenica 23 novembre 2025
- 12:30 | Verona - Parma (DAZN)
- 15:00 | Cremonese - Roma (DAZN)
- 18:00 | Lazio - Lecce (DAZN/SKY)
- 20:45 | Inter - Milan (*) (DAZN)
Lunedì 24 novembre 2025
- 18:30 | Torino - Como (DAZN/SKY)
- 20:45 | Sassuolo - Pisa (DAZN)
