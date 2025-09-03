Serie A, programma anticipi e posticipi (e Sky-DAZN) 4a-12a giornata: Napoli-Inter alle 18.00

Serie A, programma anticipi e posticipi (e Sky-DAZN) 4a-12a giornata: Napoli-Inter alle 18.00

Serie A, il programma anticipo e posticipi: tutte le partite del Napoli

Ultimissime Serie A, la Lega ha annunciato il programma con date e orari per la dalla 5a alla 12a giornata Serie A con tanto di quadro televisivo con la distribuzione Sky-DAZN

Serie A, programma anticipi-posticipi dalla 5a alla 12a giornata 

4ª giornata Serie A

Venerdì 19 settembre 2025

  • 20:45 | Lecce - Cagliari (DAZN)

Sabato 20 settembre 2025

  • 15:00 | Bologna - Genoa (DAZN)
  • 18:00 | Verona - Juventus (DAZN)
  • 20:45 | Udinese - Milan (DAZN/SKY)

Domenica 21 settembre 2025

  • 12:30 | Lazio - Roma (DAZN)
  • 15:00 | Cremonese - Parma (DAZN)
  • 15:00 | Torino - Atalanta (DAZN)
  • 18:00 | Fiorentina - Como (DAZN/SKY)
  • 20:45 | Inter - Sassuolo (DAZN)

Lunedì 22 settembre 2025

20:45 | Napoli - Pisa (DAZN/SKY)

5ª giornata Serie A

Sabato 27 settembre 2025

  • 15:00 | Como - Cremonese (DAZN)
  • 18:00 | Juventus - Atalanta (*) (DAZN)
  • 20:45 | Cagliari - Inter (DAZN/SKY)

Domenica 28 settembre 2025

  • 12:30 | Sassuolo - Udinese (DAZN)
  • 15:00 | Pisa - Fiorentina (DAZN)
  • 15:00 | Roma - Verona (DAZN)
  • 18:00 | Lecce - Bologna (DAZN/SKY)
  • 20:45 | Milan - Napoli (*) (DAZN)

Lunedì 29 settembre 2025

  • 18:30 | Parma - Torino (DAZN)
  • 20:45 | Genoa - Lazio (DAZN/SKY)

6ª giornata Serie A

Venerdì 3 ottobre 2025

  • 20:45 | Verona - Sassuolo (DAZN/SKY)

Sabato 4 ottobre 2025

  • 15:00 | Lazio - Torino (DAZN)
  • 15:00 | Parma - Lecce (DAZN)
  • 18:00 | Inter - Cremonese (DAZN)
  • 20:45 | Atalanta - Como (DAZN/SKY)

Domenica 5 ottobre 2025

  • 12:30 | Udinese - Cagliari (DAZN)
  • 15:00 | Bologna - Pisa (DAZN)
  • 15:00 | Fiorentina - Roma (DAZN)
  • 18:00 | Napoli - Genoa (DAZN/SKY)
  • 20:45 | Juventus - Milan (*) (DAZN)

7ª giornata Serie A

Sabato 18 ottobre 2025

  • 15:00 | Lecce - Sassuolo (DAZN)
  • 15:00 | Pisa - Verona (DAZN)
  • 18:00 | Torino - Napoli (DAZN)
  • 20:45 | Roma - Inter (*) (DAZN/SKY)

Domenica 19 ottobre 2025

  • 12:30 | Como - Juventus (DAZN)
  • 15:00 | Cagliari - Bologna (DAZN)
  • 15:00 | Genoa - Parma (DAZN)
  • 18:00 | Atalanta - Lazio (DAZN/SKY)
  • 20:45 | Milan - Fiorentina (DAZN)

Lunedì 20 ottobre 2025

  • 20:45 | Cremonese - Udinese (DAZN/SKY)

8ª giornata Serie A

Venerdì 24 ottobre 2025

  • 20:45 | Milan - Pisa (DAZN/SKY)

Sabato 25 ottobre 2025

  • 15:00 | Parma - Como (DAZN)
  • 15:00 | Udinese - Lecce (DAZN)
  • 18:00 | Napoli - Inter (*) (DAZN)
  • 20:45 | Cremonese - Atalanta (DAZN/SKY)

Domenica 26 ottobre 2025

  • 12:30 | Torino - Genoa (DAZN)
  • 15:00 | Sassuolo - Roma (DAZN)
  • 15:00 | Verona - Cagliari (DAZN)
  • 18:00 | Fiorentina - Bologna (DAZN/SKY)
  • 20:45 | Lazio - Juventus (*) (DAZN)

9ª giornata Serie A

Martedì 28 ottobre 2025

  • 18:30 | Lecce - Napoli (DAZN)
  • 20:45 | Atalanta - Milan (DAZN)

Mercoledì 29 ottobre 2025

  • 18:30 | Como - Verona (DAZN)
  • 18:30 | Juventus - Udinese (DAZN)
  • 18:30 | Roma - Parma (DAZN/SKY)
  • 20:45 | Bologna - Torino (DAZN)
  • 20:45 | Genoa - Cremonese (DAZN)
  • 20:45 | Inter - Fiorentina (DAZN/SKY)

Giovedì 30 ottobre 2025

  • 18:30 | Cagliari - Sassuolo (DAZN)
  • 20:45 | Pisa - Lazio (DAZN/SKY)

10ª giornata Serie A

Sabato 1 novembre 2025

  • 15:00 | Udinese - Atalanta (DAZN)
  • 18:00 | Napoli - Como (DAZN)
  • 20:45 | Cremonese - Juventus (DAZN/SKY)

Domenica 2 novembre 2025

  • 12:30 | Verona - Inter (DAZN)
  • 15:00 | Fiorentina - Lecce (DAZN)
  • 15:00 | Torino - Pisa (DAZN)
  • 18:00 | Parma - Bologna (DAZN/SKY)
  • 20:45 | Milan - Roma (DAZN)

Lunedì 3 novembre 2025

  • 18:30 | Sassuolo - Genoa (DAZN)
  • 20:45 | Lazio - Cagliari (DAZN/SKY)

11ª giornata Serie A

Venerdì 7 novembre 2025

  • 20:45 | Pisa - Cremonese (DAZN/SKY)

Sabato 8 novembre 2025

  • 15:00 | Como - Cagliari (DAZN)
  • 15:00 | Lecce - Verona (DAZN)
  • 18:00 | Juventus - Torino (*) (DAZN)
  • 20:45 | Parma - Milan (DAZN/SKY)

Domenica 9 novembre 2025

  • 12:30 | Atalanta - Sassuolo (DAZN)
  • 15:00 | Bologna - Napoli (DAZN)
  • 15:00 | Genoa - Fiorentina (DAZN)
  • 18:00 | Roma - Udinese (DAZN)
  • 20:45 | Inter - Lazio (*) (DAZN)

12ª giornata Serie A

Sabato 22 novembre 2025

  • 15:00 | Cagliari - Genoa (DAZN)
  • 15:00 | Udinese - Bologna (DAZN)
  • 18:00 | Fiorentina - Juventus (*) (DAZN)
  • 20:45 | Napoli - Atalanta (DAZN/SKY)

Domenica 23 novembre 2025

  • 12:30 | Verona - Parma (DAZN)
  • 15:00 | Cremonese - Roma (DAZN)
  • 18:00 | Lazio - Lecce (DAZN/SKY)
  • 20:45 | Inter - Milan (*) (DAZN)

Lunedì 24 novembre 2025

  • 18:30 | Torino - Como (DAZN/SKY)
  • 20:45 | Sassuolo - Pisa (DAZN)
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
