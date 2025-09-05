Nigriello assicura: "Baridò ha doti balistiche e tecniche impressionanti! Il Napoli ha preso un giocatore fortissimo"

Luca Nigriello, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale consigliando alcuni giovani talenti del futuro:

"Ho visto spesso BaridÃ², Ã¨ un giocatore che ha doti balistiche e tecniche impressionanti. E' una questione piÃ¹ del suo motore, ha bisogno di uno sprint in piÃ¹ per fare ancora la differenza. Il Napoli ha preso un giocatore fortissimo, se diventerÃ un po' piÃ¹ dinamico, sarÃ un giocatore importante.

Baroni del Talleres Ã¨ un 2009, Ã¨ una mezza punta e puÃ² fare il centrocampista box to box. Ha uno spessore importante, deve crescere un po' fisicamente, ma ha qualitÃ . PuÃ² arrivare ai livelli di Nico Paz. Oggi i ragazzi se non hanno mentalitÃ , e in Argentina ce n'Ã¨ da vendere, Ã¨ difficile arrivare ad alti livelli. Per il futuro posso assicurare che Baroni lo sto proponendo in Italia e penso possa fare bene.

Anche Policella del Velez Ã¨ fortissimo, oggi le Nazionali sub 17 e 16 dell'Argentina hanno un livello molto alto.

Hojlund cosa puÃ² dare lo ha dimostrato all'Atalanta. Conosce la Serie A ed Ã¨ anche giovane. Ha una forza fisica impressionante. Il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto.

Castro del Bologna lo conosco da quand'era ragazzino, per me Ã¨ fortissimo, non immaginavo potesse avere un impatto del genere.

Anche Beka Dominguez, io penso possa effettuare un nuovo step".