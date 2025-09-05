Infortunio Buongiorno, aggiornati i tempi di recupero! CdM anticipa la data del rientro da titolare

Infortunio Buongiorno, ultime notizie sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione infortuni in casa Napoli, a cominciare dal difensore centrale reduce da un lungo stop, tornato in campo nei minuti di finali di Napoli-Cagliari.
Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, a Buongiorno è rimasto ormai "l’ultimo step del suo percorso di recupero: sviluppare il ritmo-partita, abituarsi a ritrovare il campo". Oggi avrà un'occasione per ritrovare il ritmo partita, dal momento che a Castel Volturno arriverà l'Avellino per un allenamento congiunto nel pomeriggio.
Buongiorno non scende in campo da titolare dallo scorso 27 aprile, ha giocato appena 22 miunti contro il Cagliari e poco più di 5 minuti in amichevole contro l'Olympiakos a Castel di Sangro. Quanto ai tempi di recupero, ci sarebbe già una data cerchiata in rosso: il 13 settembre.
Conte ha immaginato un percorso per schierarlo dal primo minuto a Firenze. Nel programma che porta Buongiorno in campo dal primo minuto contro la Fiorentina, c’è anche il test contro l’Avellino, un avversario di livello per un appuntamento di questo tipo.