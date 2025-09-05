Infortunio Buongiorno, aggiornati i tempi di recupero! CdM anticipa la data del rientro da titolare

Infortunio Buongiorno, ultime notizie sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione infortuni in casa Napoli, a cominciare dal difensore centrale reduce da un lungo stop, tornato in campo nei minuti di finali di Napoli-Cagliari.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, a Buongiorno è rimasto ormai "l’ultimo step del suo percorso di recupero: sviluppare il ritmo-partita, abituarsi a ritrovare il campo". Oggi avrà un'occasione per ritrovare il ritmo partita, dal momento che a Castel Volturno arriverà l'Avellino per un allenamento congiunto nel pomeriggio.

Tempi di recupero Buongiorno

Buongiorno non scende in campo da titolare dallo scorso 27 aprile, ha giocato appena 22 miunti contro il Cagliari e poco più di 5 minuti in amichevole contro l'Olympiakos a Castel di Sangro. Quanto ai tempi di recupero, ci sarebbe già una data cerchiata in rosso: il 13 settembre.