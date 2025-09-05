Infortunio Buongiorno, aggiornati i tempi di recupero! CdM anticipa la data del rientro da titolare

Rassegna Stampa  
BuongiornoBuongiorno

Infortunio Buongiorno, ultime notizie sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione infortuni in casa Napoli, a cominciare dal difensore centrale reduce da un lungo stop, tornato in campo nei minuti di finali di Napoli-Cagliari.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, a Buongiorno è rimasto ormai "l’ultimo step del suo percorso di recupero: sviluppare il ritmo-partita, abituarsi a ritrovare il campo". Oggi avrà un'occasione per ritrovare il ritmo partita, dal momento che a Castel Volturno arriverà l'Avellino per un allenamento congiunto nel pomeriggio. 

Tempi di recupero Buongiorno

Buongiorno non scende in campo da titolare dallo scorso 27 aprile, ha giocato appena 22 miunti contro il Cagliari e poco più di 5 minuti in amichevole contro l'Olympiakos a Castel di Sangro. Quanto ai tempi di recupero, ci sarebbe già una data cerchiata in rosso: il 13 settembre.

Conte ha immaginato un percorso per schierarlo dal primo minuto a Firenze. Nel programma che porta Buongiorno in campo dal primo minuto contro la Fiorentina, c’è anche il test contro l’Avellino, un avversario di livello per un appuntamento di questo tipo.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top