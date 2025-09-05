Italia, stoccata di Barella a Spalletti: "Con Gattuso ritroviamo la voglia di stare insieme"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana, ha commentato a Sky Sport la vigilia della gara contro l'Estonia e il nuovo inizio degli azzurri col ct Gattuso in panchina. Queste le sue dichiarazioni: "La parola giusta è ritrovarsi, è la parola più importante. Dobbiamo ritrovare la fiducia, di tornare in campo e rappresentare al meglio il nostro Paese".

Cosa non ha funzionato negli ultimi anni? "Sono tante le cose che non hanno funzionato, nell'ultimo periodo di Mancini e in quello di Spalletti abbiamo avuto delle difficoltà. Per questo ritrovarci è la cosa importante da fare oggi. Mister Gattuso ci ha dato serenità e fiducia, ci ha fatto lavorare e dobbiamo ripagarlo con le nostre prestazioni in campo".

Si aspetta di giocare con Tonali in mediana? "Se dovessi giocare con Sandro, sarebbe un piacere, ma lo sarebbe anche con tutti gli altri centrocampisti. Dobbiamo trovare una coesione tra di noi, che è la cosa che ci ha sempre rappresentato. Il mister in questo ha tanta esperienza, mi sembra che abbia alzato qualche trofeo (ride, ndr) e ci sta facendo ritrovare la voglia di stare insieme".

Cosa serve all'Italia? "Dobbiamo avere fame, orgoglio e divertirci".