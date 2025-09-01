SSC Napoli, ecco l'elenco dei 14 calciatori convocati in Nazionale

Nazionali  
SSC NapoliSSC Napoli

Di seguito l'elenco dei calciatori della SSC Napoli convocati dalle rispettive Nazionali per le partite di qualificazione ai Mondiali. In totale sono 14 i giocatori del Napoli convocati in Nazionale:

  • Di Lorenzo, Meret, Politano: Italia-Estonia (5 settembre); Israele-Italia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • De Bruyne: Liechtenstein-Belgio (4 settembre); Belgio-Kazakistan (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Lobotka: Slovacchia-Germania (4 settembre); Lussemburgo-Slovacchia (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Noa Lang: Olanda-Polonia (4 settembre); Lituania-Olanda (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Gilmour, McTominay: Danimarca-Scozia (5 settembre); Bielorussia-Scozia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Rrahmani: Svizzera-Kosovo (5 settembre); Kosovo-Svezia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Anguissa: Camerun-eSwatini (4 settembre) - Capo Verde-Camerun (9 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Olivera: Uruguay-Perù (5 settembre); Cile-Uruguay (10 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Hojlund: Danimarca-Scozia (5 settembre); Grecia-Danimarca (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Elmas: Arabia-Macedonia (4 settembre) - Amichevole / Macedonia-Liechtenstein (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Marianucci: Italia-Montenegro (5 settembre); Macedonia-Italia (9 settembre) - Qualificazioni Europei Under 21
