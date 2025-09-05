Italia U21-Montenegro U21, formazioni ufficiali: il ct Baldini alla sua prima si affida a Marianucci in difesa

Sono ufficiali le scelte di formazione di Italia e Montenegro Under 21 per la sfida valida per le qualificazioni europee che si giocherà allo stadio Alberto Picco di La Spezia alle ore 18.15. Di seguito i due undici con le prime scelte del nuovo ct Baldini:
Italia Under 21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. Ct: Baldini.
Montenegro Under 21 (4-2-3-1): Domazetovic; Vukovic, Malentijevic, Dakic, Perovic; Vukanic, Miranovic; Knezevic, Perisic, Djukanovic; Kostic. Ct: Rakojevic.