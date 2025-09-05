Tmw - Insigne-Lazio, giorni decisivi: incontro con l'entourage per chiudere

Insigne-Lazio, ci siamo! Mancano ancora quattro mesi all’apertura della sessione invernale di trattative ma la formazione biancoceleste è al lavoro per riportare in Serie A l’ex Napoli come rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri. Un acquisto che potrebbe essere molto importante dal punto di vista qualitativo, un colpo non da poco per una squadra che quest’estate ha avuto il mercato bloccato e non ha potuto inserire tasselli nel mosaico del tecnico toscano.

Ci sono ancora tanti aspetti ancora da discutere ma la voglia è quella di arrivare ad una fumata bianca. Si attende il rientro di Lotito nel fine settimana per discutere con l’agente dell’ingaggio e della durata del contratto ma chiaramente c’è la sensazione che questa possa essere il momento della verità. Da chiarire le tempistiche dell'operazione: qualora si dovesse arrivare ad un accordo, il giocatore potrebbe allenarsi in attesa di gennaio ma non sarebbe da escludere anche una richiesta di tesseramento prima della finestra invernale di mercato (ovvero dicembre).

