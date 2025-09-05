Il Napoli bussa e entra dalla porta principale della Top20 mondiale, un segnale a tutte le altre sfidanti

Ultime notizie SSC Napoli - Per allestire la rosa che oggi ha a disposizione Conte il Napoli ha messo sul mercato 389 milioni di euro. Oggi valgono già di più: quasi 500 (496,3 per la precisione), scrive Il Mattino.
“Come va agli azzurri se alziamo gli occhi più in là nel nostro giardino? Il Napoli bussa e entra dalla porta principale della Top20 mondiale, attestandosi al 18° posto. Un segnale a tutte le altre sfidanti. Davanti, per investimenti, anche a tante big del continente: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Benfica, Porto e anche Al-Ahli in Arabia”
In top 10 Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Newcastle, Al-Hilal.