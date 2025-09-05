Torino, Baroni: "Ringraziamo Milinkovic-Savic per il percorso fatto insieme, è rimasto concentrato fino all'ultimo. Su Ngonge e Simeone..."

"La scommessa piÃ¹ grande in questa stagione? Io sono un uomo concreto. Non cerco scommesse, non ho mai scommesso in vita mia. Devo lavorare forte per creare valore in questa squadra". Il tecnico del TorinoÂ Marco Baroni, a mercato concluso e dopo due partite di campionato giocate, parla cosÃ¬ aÂ Sky SportÂ esprimendo le proprie impressioni sull'inizio della stagione granata, ma non soltanto.

Per il tecnico del Torino c'Ã¨ spazio anche per parlare del mercato granata, con alcuni singoli che sono arrivati e altri che sono andati via. Fra questi,Â il ritorno di NgongeÂ giÃ allenato da Baroni a Verona:

"Ngonge ha fatto unâ€™esperienza importante in una squadra diventata campione dâ€™Italia (il Napoli, ndr). Ha assaporato, vissuto il calcio che porta alla vittoria. Ha tanta qualitÃ , lo sappiamo: ce lâ€™ha e la porterÃ in campo. Serviranno attenzione, voglia e determinazione nelle due fasi, quando non ha il pallone", ha specificato il tecnico che proprio dal Napoli ha accolto anche Giovanni Simeone: "Se sarÃ possibile vederlo insieme a Zapata quando sarÃ al 100%? Assolutamente sÃ¬".

A Napoli invece Ã¨ passato Milinkovic-Savic. Israel Ã¨ pronto? Quali sono le sue caratteristiche principali?

â€œMi riaggancio al discorso di prima. Milinkovic va ringraziato per il percorso fatto insieme anche se breve: teneva alla maglia, Ã¨ stato concentrato e rimasto con noi fino allâ€™ultimo minuto. Mi ha colpito molto perchÃ© ha fatto capire la caratura morale del ragazzo. Non Ã¨ sostituibile, nel senso che era inutile andare a cercare un portiere come lui che si Ã¨ creato nel tempo. Vorrei ricordare che qui câ€™Ã¨ stato un giocatore come Bremer che il primo anno ha giocato solo a fine campionato: occorrono dei percorsi per lavorare e crescere. Ed Ã¨ questo il nostro obiettivo. Israel sta iniziando questo percorso, con caratteristiche diverse rispetto a Milinkovic. Crediamo nelle sue qualitÃ , Ã¨ un portiere nel giro della nazionale e noi gli daremo modo di crescere".