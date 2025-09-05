De Bruyne: "Nel Sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico! È una grande squadra che può ancora crescere molto, la mia speranza è..."

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne non ha bisogno della fascia di capitano per essere un leader per i Red Devils. Lo ha dimostrato con un gol nella partita di qualificazione ai Mondiali contro il Liechtenstein. Dopo la vittoria per 0-6, ha parlato non solo della nazionale, ma anche del suo inizio di stagione con il Napoli. Dichiarazioni riportate da Sporza.

"Fascia di capitano? L'allenatore Rudi Garcia ha parlato con me e Romelu Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza"

Come sta andando l'adattamento di De Bruyne a Napoli?