De Bruyne: "Nel Sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico! È una grande squadra che può ancora crescere molto, la mia speranza è..."

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne non ha bisogno della fascia di capitano per essere un leader per i Red Devils. Lo ha dimostrato con un gol nella partita di qualificazione ai Mondiali contro il Liechtenstein. Dopo la vittoria per 0-6, ha parlato non solo della nazionale, ma anche del suo inizio di stagione con il Napoli. Dichiarazioni riportate da Sporza.
"Fascia di capitano? L'allenatore Rudi Garcia ha parlato con me e Romelu Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza"
Come sta andando l'adattamento di De Bruyne a Napoli?
"Bene. È stata una preseason difficile, ma ho partecipato a tutto. Mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, ma va tutto bene. Ho anche iniziato bene il campionato. Il calcio è calcio. In Inghilterra, forse ti senti un po' più solo, ma l'esperienza è la stessa. Nel Sud Italia, tutti tifano Napoli, il che è fantastico. È una grande squadra che può ancora crescere molto. Spero che ne possa venire fuori qualcosa di buono"