De Bruyne: "Nel Sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico! È una grande squadra che può ancora crescere molto, la mia speranza è..."

Le Interviste  
De Bruyne: Nel Sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico! È una grande squadra che può ancora crescere molto, la mia speranza è...

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne non ha bisogno della fascia di capitano per essere un leader per i Red Devils. Lo ha dimostrato con un gol nella partita di qualificazione ai Mondiali contro il Liechtenstein. Dopo la vittoria per 0-6, ha parlato non solo della nazionale, ma anche del suo inizio di stagione con il Napoli. Dichiarazioni riportate da Sporza.

"Fascia di capitano? L'allenatore Rudi Garcia ha parlato con me e Romelu Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza"

Come sta andando l'adattamento di De Bruyne a Napoli?

"Bene. È stata una preseason difficile, ma ho partecipato a tutto. Mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, ma va tutto bene. Ho anche iniziato bene il campionato. Il calcio è calcio. In Inghilterra, forse ti senti un po' più solo, ma l'esperienza è la stessa. Nel Sud Italia, tutti tifano Napoli, il che è fantastico. È una grande squadra che può ancora crescere molto. Spero che ne possa venire fuori qualcosa di buono"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top