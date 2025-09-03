Il Mattino - Nuovo stadio Napoli a Poggioreale da 70mila posti! ADL al lavoro anche per parcheggio e centro sportivo: investimento da 300mln

Napoli - Il Napoli guarda al futuro e Aurelio De Laurentiis è pronto a rendere sempre più grande il suo club. Ora c'è bisogno di un nuovo step e occhio a quello che può accadere con il nuovo stadio del Napoli a Poggioreale e il nuovo centro sportivo a Succivo in provincia di Caserta.

Nuovo stadio Napoli a Poggioreale

Via al Napoli del futuro con il nuovo stadio del Napoli che può esser realizzato in vista dei prossimi anni. Il Mattino conferma l'idea di Aurelio De Laurentiis di investire in un nuovo impianto.

Giorni felici per De Laurentiis, che in queste settimane si è distaccato dal Napoli soltanto per poche ore, lavorando anche nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro su due progetti: lo stadio da costruire a Poggioreale, investimento tra i 250 e i 300 milioni per un impianto da 70mila spettatori con 8500 posti auto, e il centro sportivo di proprietà, da realizzare in provincia di Caserta, dove peraltro il Napoli si allena da 18 anni. Lavora quasi sempre in silenzio, tra calciomercato e progetti edilizi.

