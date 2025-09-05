Il Roma, Caiazza a CN24: "Nuovo stadio e centro sportivo, ADL ci ha già avvisati. Conte ha ottenuto quello che chiedeva quando..."

Napoli - Salvatore Caiazza de Il Roma è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Conte in conferenza l’ha detto, chiedeva giocatori che arrivassero in doppia cifra nel reparto offensivo. Quando è andato a parlare con De Laurentiis per decidere il suo futuro ha chiesto e ottenuto quei giocatori per sopperire alla mancanza di gol dello scorso anno. Il Napoli ha vinto lo scudetto ma con 20 gol fatti in meno all’Inter, certe volte rischi di pareggiare se fai sempre 1-0 e per questo motivo Conte ha fatto e ottenuto quella richiesta inserendo in rosa giocatori come Lucca e Hojlund.

La forma fisica è la cosa che ancora non mi ha convinto, De Bruyne è parso molto più appesantito rispetto la prima e questo è una cosa che è normale all’inizio. De Laurentiis ha sempre portato risultati sotto tutti i punti di vista. Fino a poco fa De Bruyne potevamo guardarlo solo in Tv o alla Play Station.

De Laurentiis ci ha avvisato che i prossimi anni farà investimenti per le strutture, credo che sarebbe un grande passo in avanti per il futuro di questo club avere un un centro sportivo anche in ottica di una cessione.

Sono legato allo stadio Maradona, quando ancora oggi metto piede all’interno dello stadio ancora mi emozioni. Per quanto riguarda la struttura però abbiamo girato tanto in Europa e ci rendiamo conto che siamo molto dietro rispetto a quello che dovrebbe essere uno stadio di proprietà di una grande squadra da calcio. Siamo molto indietro anche ad un semplice Meazza che ha una media biglietto a 120 euro rispetto quella del Napoli a 70 euro. Il Napoli non avendo uno stadio suo deve entrare il giorno prima della partita per montare e poi smontare tutto dopo la gara, questo questa circa 1,2 milioni di euro l’anno in più a qualsiasi altro club che ha uno stadio di proprietà".